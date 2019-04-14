Галкин – не последний муж: Ясновидящая напророчила Пугачёвой новый брак

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Возможно, юморист и Примадонна скоро разведутся, как и предсказывали ранее хейтеры.

15 апреля свой день рождения отметит легенда российской эстрады Алла Пугачева, а 17 апреля в Кремлевском дворце состоится концерт, посвященный 70-летнему юбилею певицы. Также на Первом канале состоялся новый выпуск телешоу «Сегодня вечером», который будет посвящен дню рождения Примадонны, и в сети уже есть большое количество снимков с программы, которые активно комментируют интернет-пользователи.

Просматривая комментарии, можно понять, что перед торжеством активизировались не только преданные фанаты, но и особы с якобы экстрасенсорными способностями. Под одним видео ясновидящая сказала, что Галкин - не последний муж и напророчила Пугачёвой новый брак. Также экстрасенс довольно негативно отозвалась и о предыдущих избранниках Примадонны.

Вместе с тем, экстрасенс рекомендует популярной исполнительнице в пост уделять больше времени молитве, чтобы уберечь себя от всех проблем. Сбудется ли предположение гадалки пока остается загадкой.