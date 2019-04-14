Разрывается между детьми? Гарри и Лиза Галкины могут соперничать за внимание отца

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Судя по «сторис» артиста, его дети постоянно «перетягивают одеяло».

Наверно, Максиму Галкину нелегко воспитывать двоих детей, которые требуют одинаково много внимания. Внешне, как показывает семья подписчикам, у них все хорошо: сын и дочь играют вместе, дружат друг с другом и совершенно не ссорятся. Но на самом деле может оказаться совсем иначе. Галкин часто гуляет с каждым ребенком по отдельности: то запускает игрушечный самолет с Лизой, то катается с горки с Гарри. Даже на фото и видео постоянно появляется только один ребенок, а вот где второй в это время – неизвестно.

Вполне вероятно, что Гарри и Лиза Галкины могут соперничать за внимание отца. Недавно звездный папа поделился «сторис» в социальной сети, где дети постоянно перебивали друг друга, чтобы артист обратил на них внимания. Пока Максим случает рассказ Гарри, Лиза не отстает, ведь также хочет с ним пообщаться. По идее, если дети не ссорятся и живут в мире, то они должны проявлять хоть немного уважения к своему ближайшему родственнику. Но в этом семье так не происходит. Быть может, Галкин разрывается между детьми, не зная, как правильно поступить, чтобы никого не обидеть?