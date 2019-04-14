«Желтеющий» Киркоров может страдать от цирроза печени

Сегодня, 20:00

Фанаты считают, что виновата пьяная Алла.

Недавно Филипп Киркоров ужаснул подписчиков новым сэлфи-фото, сделанным в салоне авто. Если точнее, фанатов напугал желтый цвет лица артиста. Подписчики предположили, что артист болен циррозом печени, который спровоцирован употреблением спиртных напитков. «Это все пьяная Алла, вас, наверное, пить с собой заставляла», - отметили фолловеры.

Вполне возможно, подозрения фанатов могут иметь под собой предпосылки к реальности – «желтеющий» Филипп Бедросович может страдать от цирроза печени. На снимке лицо у Киркорова действительно выглядит болезненно. Известно, что пожелтевшая кожа – один из признаков развития хронического заболевания печени.

Поклонники предполагают, что все дело в алкоголе, который ранее употреблял артист, будучи в браке с Пугачевой. Ни для кого не секрет, что Примадонна по молодости любила «заглядывать в рюмку», да и сама певица не отрицала этого. Не исключено, что артистка приучила к спиртным напиткам и молодого мужа, который везде и всегда сопровождал супругу. Многие фанаты предполагают, что именно алкоголь стал причиной развода Пугачевой и Киркорова. Филипп мог уйти от Примадонны по собственной воле – не захотел портить свое здоровье распитием спиртных напитков.

Не исключено, что артист все-таки заболел, а теперь «расхлебывается» за прошлое, связанное с Примадонной, - лечит больную печень. Однако эти предположения ничем не подтверждаются, поэтому остаются лишь одной из версий, основанной на наблюдениях фанатов. Возможно, желтизна лица артиста на фото просто напросто связана с неудачным ракурсом или плохим освещением.