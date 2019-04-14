«Новая семья, новые заботы!»: Фанаты опасаются, что Шепелев потеряет интерес к сыну Фриске

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Пользователи Сети продолжают обсуждать личную жизнь телеведущего, который совсем скоро может во второй раз стать отцом.

Набирают популярность слухи про то, что новая избранница телеведущего Дмитрия Шепелева участвует в воспитании Платона - сына покойной Жанны Фриске. Возлюбленной Дмитрия уже посочувствовала мама Жанны Фриске, она сказала, что девушке предстоит столкнуться с непростым характером Дмитрия.

Пользователи Интернета не менее активно обсуждают ограничение общения маленького сына Платона с родными Жанны Фриске. Возможно, в скором времени ведущий решит уладить этот конфликт и пойдет навстречу родственникам Жанны. Большинство пользователей сети одобряет новые возможные отношения Дмитрия, и предполагают, что Платону будет лучше в полной семье, хоть и мама не родная.

Другая часть фанатов опасается, что Шепелев охладеет к сыну от певицы, особенно, если он снова станет отцом.

«Новая семья, новые заботы!», - заявили интернет-пользователи, которых волнует судьба единственного сына покойной Жанны Фриске. Как на самом деле сложится судьба мальчика станет известно лишь со временем.