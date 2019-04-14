«Собаки Диму не заменят»: Страдающая по Шепелеву сестра Жанны Фриске «топит» боль в любви к животным – сеть

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Наталия Фриске окружает себя собаками, чтобы не показаться одинокой.

Наталия Фриске, сестра покойной Жанны Фриске, показала всем своим подписчикам особую любовь к животным, в которой женщина, по мнению подписчиков, «топит» боль по ушедшей сестре и горячо любимому Дмитрию Шепелеву, который не отвечает Наталье взаимностью. В сети бурно обсуждаются подробности любовных настроений у страдающей по сестре Наталии Фриске. Почти после каждой опубликованной фотографии неравнодушные фанаты отмечают, что Наталья должна оставаться сильной и не должна позволять Дмитрию вытирать о себя ноги.

Фанаты пишут: «Наташа, собаки Диму не заменят! Если хотите быть счастливой, плюйте на всё и делайте, как велит сердце, а топить боль и несчастье в любви к животинкам – точно не вариант!»

Такой посыл фанатов не остался незамеченным, однако намного легче женщине не стало. Сейчас она продолжает избиваться горем по сестре и по якобы несбыточной любви к Дмитрию, который, по мнению фанатов, ничем не ответил на признание Наталии. Даже на это подписчики отмечают: «Это всё логично, можно даже сказать, что так стресс после смерти Жанны сказался». Вокруг Наталии уже давно ходят слухи о том, что она может испытывать чувства к Шепелеву. Якобы, сестра умершей певицы любит избтранника Жанны, хотя такая любовь явно запретна.