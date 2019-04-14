«Наставила рога Соколовскому?»: Дакота могла родить дочь от известного актера - фанаты

Сегодня, 20:00

Поклонники заподозрили певицу в изменах бывшему мужу.

В конце лета прошлого года фанаты Риты Дакоты и Влада Соколовского, которых считали одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса, были шокированы новостью о разводе супругов. Как отметила сама исполнительница, Влад все время изменял ей, даже, когда она находилась в положении.

Теперь же поклонники начали подозревать, что и сама Рита была неверна своему мужу. Недавно артистка побывала на одном из мероприятий. На своей странице певица опубликовала совместный снимок с певцом Эмином, общественным деятелем Никитой Лушниковым и актером Павлом Деревянко. В подписи к фото Дакота отметила, что эти мужчины перевернули ее жизнь с ног на голову.

Подписчики заметили, что Рита приобняла на снимке лишь одного Деревянко. Некоторые были очень удивлены, осознав, что дочь певицы очень похожа на Павла. Пользователи предполагают, что Дакота могла родить Мию не от Соколовского, а от известного актера. «Наставила Рита рога Соколовскому?», - язвят подписчики. Некоторые обратили внимание, что певица в своем посте даже не отметила аккаунт Деревянко. Возможно, предполагают фанаты, артистка не хотела привлекать внимание публики.