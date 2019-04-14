Приревновал и бросил? Кудрявцева может скрывать развод с Макаровым

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Флиртом с Лазаревым телеведущая могла добить «треснувший» брак с молодым мужем.

Известная телеблондинка Лера Кудрявцева часто совершала ошибки в выборе мужчин и доверялась не тем. Первый супруг ведущей Сергей Ленюк променял ее на поклонницу, не сложились отношения и со вторым мужем бизнесменом Матвеем Морозовым. Далее знаменитость 4 года встречалась с Сергеем Лазаревым, однако большая любовь не привела их в ЗАГС, и Лера променяла певца на молодого хоккеиста Игоря Макарова, которому даже родила дочь.

Однако и этот брак, похоже, не стал эталоном семейной жизни. В начале отношений супруги радовали поклонников счастливыми семейными кадрами, на которых сияли от счастья. Однако вскоре после возвращения Леры на работу от прежних «показушных» чувств не осталось и следа. Молодой муж больше нигде не сопровождает свою знаменитую супругу, а после того, как Кудрявцева открыто флиртовала с Лазаревым, игнорирует ее даже в микроблоге, хотя раньше регулярно поддерживал каждую публикацию жены.

Не исключено, что хоккеист приревновал и бросил Кудрявцеву, и теперь из-за стыда ведущая может скрывать развод с Макаровым. Возможно, именно из-за недавнего разрыва ее рассмешили комплименты поклонника о том, как Игорю повезло с супругой. Не исключено, что именно по этой причине Лера внезапно улетела в Лондон. Может даже, чтобы залечивать сердечные раны, однако сама ведущая подобные слухи не комментирует.