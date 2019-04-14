Дьявольщина в действии: Волочкова могла ввязаться в секту из-за дружбы с Джигурдой

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Общение с Джигурдой могло не лучшим образом повлиять на Анастасию.

Никиту Джигурду очень часто обвиняют в сектантстве. Особенного размаха достиг скандал вокруг фразы, в которой эксцентричный артист назвал себя живым Богом. После этого Джигурдой и его так называемой «сектой джигурдизма» заинтересовались правоохранительные органы. Сам Никита не стесняется эпатировать и шокировать фанатов в сети: чего только стоят его страшные обряды, которые он проводит на камеру для социальных сетей. Не удивительно, что фанаты не просто ужасаются таким поведением, но и приписывают Джигурде связь с мистическими силами.

Последнее время Никита стал очень близким другом Анастасии Волочковой. Он часто бывает у нее дома, защищает на телепрограммах и даже позволяет себе распускать руки. Недавно балерина поделилась новыми фотографиями со дня рождения ее таинственного любимого. Как такового подарка фолловеры не смогли рассмотреть, но обратили внимание на воздушные шары. Какого было удивление, когда оказалось, что их 13.

Обычно число 13 считается чертовой дюжиной и не сулит ничего хорошего. Не исключено, что Волочкова могла ввязаться в секту из-за дружбы с Джигурдой, и теперь ее не пугают даже нехорошие знаки. Эта дьявольщина в действии подкрепилась окружающей обстановкой, ведь яркий «вырви глаз» красный цвет на Насте еще больше усугубил мистическую обстановку.