«Галкин в пролёте?»: Барановская публично флиртовала с актёром Романом Курцыным – фанаты

Сегодня, 15:12

Поклонники посчитали, что знаменитая телеведущая потеряла интерес к мужу Примадонны.

Ни для кого не секрет, что телеведущая Юлия Барановская активно занимается поиском своей второй половинки - практически в каждом интервью она твердит о попытках наладить личную жизнь. Даже дети Юлии подключились к поиску нового возлюбленного для мамы. Слухи о романе Барановской и Максима Галкина ходят еще с прошлого года, ведь они часто появляются вместе на различных концертах и встречах. Однако, Галкин никак не комментировал подобные предположения поклонников.

Теперь же новой «жертвой» Барановской стал смазливый актер Роман Курцын, с которым она начала флиртовать прямо на сцене во время премии Crocus Fitness Awards.

Юлия была ведущей премии и флиртовала со многими номинантами, но подписчики обратили внимание на Романа Курцына. После того, как Барановская открыто флиртовала с Курцыным, когда он вышел за премией, а потом еще задала вопрос «посуточная оплата или почасовая?», у фанатов не осталось сомнений - «Галкин в пролёте», а сама Юлия якобы может искать любовь за деньги.