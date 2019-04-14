Забросила фигуру от горя: Лорак могла набрать вес на фоне ссоры с Лазаревым

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Подписчики считают, что новая песня Каролины может содержать скрытый смысл.

Буквально через 2 дня фанаты Ани Лорак смогут наслаждаться новой песней «Я тебя ждала». Пока известны только 2 строчки будущего хита: «Я тебя ждала, мы не попрощались». Да, творчество Каролины многие любят, но некоторые подписчики стали замечать определенные странности. Они написали, что большинство композиций певицы очень грустные, а у последней даже клип навеивает неприятные мысли. Интересно, кого ждала Лорак? Для фанатов нет других вариантов, кроме Сергея Лазарева.

«Правда, не понимаю, почему у вас в песнях всегда трагичная любовь. И кстати, видео будет крутым, но что с ножками? Набрали вес все-таки?», - заявили фанаты. Не исключено, что на самом деле Лорак могла забросить фигуру от горя и набрать лишний вес на фоне ссоры с Лазаревым. Возможно, что песня родилась из-за ухудшения отношений с певцом. Действительно, Лорак давно не выкладывала с ним фотографии и больше не поддерживает исполнителя перед «Евровидением». Быть может данной песней певица пытается найти способ примириться с любимым Сережей.