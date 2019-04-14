Хорошо устроилась: Рита Дакота на фоне одиночества могла «подкатить» к продюсеру

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Популярная певица может использовать Эмина ради продвижения по карьерной лестнице.

Не так давно популярная певица Рита Дакота заявила о вступлении в лейбл Zhara Music под руководством продюсера Эмина Агаларова. Как жизнь артистки буквально заиграла новыми красками: певица уже готовит новые треки, покоряет англоязычную аудиторию и обзаводиться «нужными» знакомыми в светской тусовке благодаря продюсеру. Примечательно, что за столь короткое время сотрудничества у артистов сложились такие тёплые отношения. Так, вчера на премии Crocus Fitness Awards Дакота буквально не отходила от Эмина ни на шаг.

Более того, во время выступления Агаларова Дакота, как самая преданная фанатка, в первых рядах посылала певцу неоднозначные знаки внимания. Предполагается, Рита Дакота на фоне одиночества могла «подкатить» к продюсеру. Судя по всему, после расставания с Соколовским Эмин поддержал Риту, подставив своё надёжное плечо и уверенность в будущем. Неудивительно, что в паре могла зародиться тёплые чувства. Как бы там не было, а Дакота хорошо устроилась, наладив не только карьеру, но и личную жизнь.