Поп-король теряет хватку! С «провального» концерта Киркорова разбежались зрители

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Артист неудачно выступил в Санкт-Петербурге и разочаровал зрителей.

Вчера у Филиппа Киркорова прошел очень важный концерт: мало того, что он выступал на своей любимой сцене в БКЗ «Октябрьский» в дорогом сердцу городе – Санкт-Петербурге, так в придачу на концерте присутствовали все его самые близкие люди – отец Бедрос Киркоров, дети Алла-Виктория и Мартин и дядя Хари. Концерт сопровождался аншлагом - зал был полностью заполнен сотнями поклонников.

Однако, судя по отзывам после концерта, на зрителей данное шоу не произвело ожидаемого впечатления. Поклонники остались разочарованы концертом. По мнению публики, Киркоров не «выложился», и не «зацепил» их своим выступлением. Судя по всему, с «провального» концерта Киркорова зрители просто разбежались.

Похоже, поп-король теряет хватку, ведь понадеявшись на отличную организацию и яркие спец-эффекты, артист не приложил необходимых усилий, чтобы «слиться» с залом, посчитали поклонники.

Несмотря на негативные отзывы поклонников, Филипп Бедросович, судя по всему, доволен проделанной работой, и спокойно анонсирует еще одно выступление на сцене Северной столицы, которое пройдет сегодня вечером. Поклонники надеются, что отдохнувший артист больше не разочарует их.