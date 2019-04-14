По стопам Шепелева? Вдова Децла не дала родному дедушке видеться с внуком

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Александр Толмацкий публично рассказал о конфликте с невесткой и даже заподозрил её в шизофрении.

Общее несчастье не смогло объединить Александра Толмацкого и вдову рэпера Дэцла. У жены музыканта выявилась нескрываемая агрессия по отношению к семье Кирилла, которую она не стесняется показывать. Она публично заявила, что продюсер сам объявил им войну и планирует забрать нее сына. Александр Толмацкий публично рассказал о конфликте с невесткой и даже заподозрил её в шизофрении.

Как удалось выяснить, Юлия не дала родному дедушке, а также его бывшей супруге Ирине, которая после смерти Кирилла осталась совсем одна, увидеться с внуком. Возможно, что вдова Дэцла пошла по стопам Дмитрия Шепелева - он так же скрывает своего сына Платона от родных Жанны Фриске.

Александр Толмацкий надеется, что его наследником станет Антоний сын Дэцла, с которым он сможет наладить общение после того, как Юля придет в себя после смерти супруга.