«Коротконогой выглядит»: Бородину высмеяли фанаты за отвратительный наряд

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По мнению поклонников, Ксения превратилась в посмешище из-за неудачно подобранного костюма, который «изуродовал» ее.

Ксения Бородина неоднократно становилась объектом для насмешек из-за своей фигуры. По мнению некоторых фолловеров, телеведущая на самом деле не такая стройная и высокая, как на снимках в Instagram. Многие предполагают, что главный недостаток Бородиной – короткие ноги и отсутствие талии. Новый снимок ведущей «Дома-2», на котором она предстала в красном брючном костюме, в очередной раз напомнил фанатам о недостатке Ксении.

Бородину высмеяли в сети за отвратительный наряд, который она выбрала для эфира шоу «Бородина против Бузовой». Удлиненный пиджак вместе с укороченными свободными брюками превратили телеведущую в коротышку, отмечают фанаты. «Отвратительный наряд. Брюки укороти ноги еще больше», «Бородина тут коротконогой выглядит. Не идет ей этот пиджак». Поклонники посоветовали Ксении более продуманно выбирать костюмы, которые бы скрывали недостатки, а не наоборот.