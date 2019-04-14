Сделала человека из неудачника? Бузова продолжает публично унижать своих музыкантов

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Звезда «Дома-2» в Instagram заявила, что музыканты становятся «нормальными», только при работе с ней.

Подписчики певицы Ольги Бузовой в очередной раз обратили внимание, что она по прежнему очень высокомерно ведет себя по отношению к своей команде, которая и стоит за огромной популярностью бывшей ведущей реалити-шоу «Дом-2». Ведь благодаря сплоченному коллективу, у Ольги всего за несколько лет получилось стать одной из самых популярных и высокооплачиваемых певиц отечественного шоубизнеса, собрать множество различных наград и огромную армию поклонников.

Однако, недавний stories в Insagram Бузовой заставил поклонников снова осудить Бузову за пренебрежение - во время общения с музыкантом из своей команды Павлом, она отметила, что он «стал нормальным человеком» только когда начал работать с ней. Пользователям сети это высказывание не понравилось и они предположили, что Ольга решила публично унизить музыканта на всю свою многомиллионную аудиторию рассказав, что это она сделала человека из неудачника.

Фанаты полагают, что Ольга может остаться совсем одна, если не перестанет публично унижать своих музыкантов.