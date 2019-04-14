Наела бока и щёки: Пристрастие Пынзарь к салу сильно изменило ее внешность

Сегодня, 12:05

Звезда «Дома-2» похвасталась своей любимой едой, из-за которой она буквально ложиться под нож пластического хирурга.

Ранее Дарья Пынзарь часто говорила о том, что хочет немного подправить свою внешность, но только недавно окончательно на это решилась. Через несколько дней она сделает в Москве операцию по контурированию нижней части лица, хотя раньше в сети ходили слухи об удалении комков Биша. Пынзарь – молодая женщина и фанаты искренне удивлялись, как в таком возрасте она умудрилась наесть бока и щеки. К тому же, она постоянно занимается спортом, часто путешествует и не сидит на месте. Ответ оказался достаточно прост: любимой едой Пынзарь стало жирное, высококалорийное сало. Именно пристрастие к этому блюду сильно изменило внешность телезвезды.

Теперь понятно, почему Даша так сильно рвется на операционный стол. Худой и красивой быть хочется, а вот от любимых «вкусняшек» отказаться нет сил. В таком случае действительно намного проще обратиться к специалистам, отдать кучу денег и больше ничего не делать, чтобы привести свою фигуру в порядок.