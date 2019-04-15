«Спасибо за цветы, мужик!»: У Самбурской мог появиться новый любовник

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Девушка-скандал! Не успела бывшего забыть, уже новый появился - фанаты Настасьи поражены поведением актрисы.

31-летняя Настасья Самбурская неделю назад сообщила, что рассталась с возлюбленным по собственной инициативе. Иными словами просто помахала ему ручкой. Актриса отметила, что переживает по этому поводу, но возвращать отношения не собирается. Впрочем, как оказалось, эффектная звезда недолго горевала без мужского внимания.

Уже сегодня Настасья похвасталась роскошным букетом цветов, который, по ее словам, преподнес ей тайный поклонник с прекрасным вкусом. «Прилипла, как пчелка. Пока каждый цветок не понюхала, оторвать не могли. Спасибо за цветы, мужик.» - с долей иронии написала Настасья. Фанаты предположили, что у Самбурской мог появиться новый любовник.Настасья всегда была девушкой с характером.

Вспыльчивая и срывалась за секунду.

В детстве, если ей говорили что нужно делать, — шла поперёк. С возрастом научилась самоконтролю.Самбурская - российская актриса театра и кино, прославившаяся на всю страну благодаря сериалу «Универ. Новая общага», а также певица, модель, телеведущая и звезда Инстаграма.

О своем прошлом актриса говорить не любит, не поддерживает отношений с семьей, даже взяла полностью новое имя – Настасья Аниславовна Самбурская. «Я многого добилась, потому что мне родители ничего не дали», – честно признавалась актриса.

Она считает, что ее настоящая жизнь началась в 16 лет, после переезда в Москву.Девушка является весьма скандальной личностью, ее имя постоянно на виду у всех, а провокации и скандалы это ее конек. Из-за провокаций у Настасьи немало критиков, но поклонников в разы больше – их подкупает ее энергия, юмор, смелость и целеустремленность.