«Как две капли воды!»: Дмитрий Тарасов впервые публично показал своего отца – Сеть

Сегодня, 12:06

Бывший муж Ольги Бузовой трогательно почтил память покойного родителя.

Футболист и полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов после двух разводов наконец нашел свое счастье в лице Анастасии Костенко, с которой они воспитывают дочь Милану. В обычное время посты Дмитрия в Instagram посвящены либо его работе, либо его жене и дочери, либо отдыху с друзьями. Однако сегодня для футболиста особенный день – 14 апреля его отцу Алексею Тарасову, могло бы исполниться 60 лет. Чтобы почтить память покойного родителя, спортсмен впервые опубликовал в Instagram архивный семейный черно-белый снимок, где он совсем маленьким запечатлен вместе со своим отцом и старшей сестрой Екатериной.

«Папа ты всегда с нами. Сегодня было бы 60 лет», - подписал фото Тарасов. К слову, это первый раз, когда Дмитрий Тарасов публично показал своего отца.

К счастью, в этот раз обошлось без нападок хейтеров в комментариях, пользователи выразили соболезнования футболисту и сошлись во мнении, что Дмитрий «как две капли воды» поход на своего отца. Также в Сети и отметили, что Алексей Тарасов бы очень гордился своим единственным сыном.

Если верить информации в Сети, отец будущего футболиста офицер Алексей Тарасов мечтал вырастить из парня мастера спорта по каратэ, однако Дмитрий никакого интереса к восточным единоборствам не проявлял, и предпочитал гонять мяч с друзьями во дворе. Поняв, что ему не «отвадить» сына от футбола, Алексей Тарасов сам начал с ним заниматься, ради чего даже вставал в воскресенье пораньше. Семейные тренировки дали свой результат, и в скором времени равных будущему полузащитнику «Локомотива» в школьной и дворовой команде не осталось. По достижении определенного возраста папа отдал сына в спортивную школу, где его и заметил главный тренеру московского «Спартака» Ивакин Валентин Гаврилович. Мастер пригласил талантливого Дмитрия на обучение в собственную школу. Именно там юный спортсмен и начал свое медленное, но верное восхождение к вершинам отечественного футбола.