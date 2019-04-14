«Лучше молчать, чем говорить!»: Фанаты попросили корыстную Решетову уйти из Instagram

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Решетова намекнула на то, что несчастна в отношениях с «богатым-тираном» Тимати.

Ситуация в жизни Анастасии Решетовой, нынешней девушки «отца» лейбла Black Star Тимати, коренным образом перевернулась после слухов о её беременности. Обычно, фанаты просят звёзд больше и больше выкладывать сториз в Instagram, публиковать фотографии, чтобы только стать ближе к популярному человеку. Однако иногда случаются ситуации, когда фанаты обижают звезду, как в случае с Анастасией Волочковой, примой на пенсии, когда звезда закрывает комментарии, чтобы оградить себя от «злопыхателей». Но в случае Решетовой произошел необычный случай, когда фанаты попросили корыстную, по их мнению, девушку уйти из Instagram.

Девушка недавно опубликовала свою фотографию, которая, по мнению фанатов, является старой, где ещё не видно появившегося животика. Настя написала рассуждение о деньгах, власти и славе: «Однажды вы повстречаете человека, для которого все это не имеет значения. И тогда вы поймете, как вы бедны ("О деньгах, о власти или славе", Редьярд Киплинг – речь в Университете Макгилла)».

Возмущение фанатов после такого рассуждения звезды вылилось в комментариях к фотографии. Многие даже обличили Решетову в неискренности, меркантильности и заметили: «Ну, со слесарем с большим сердцем вы вряд ли стали жить. Поэтому иногда лучше молчать, чем говорить».

Видимо, многие фанаты Насти усомнились в её честности, несмотря на то, что девушка, вероятно, давно была готова признать то, что она перестала быть счастливой в отношениях, где есть деньги, власть и слава.