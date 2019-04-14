«А на дворе 42-й»: Тимати развлекает дочь общением с «голодными дикарями» - фанаты

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Юнусов заставил 5-летию Алису раздавать бургеры на открытии нового кафе в столичном ТЦ «Метрополис».

Тимати продолжает развивать свою «Black Star»-империю. Недавно в Москве состоялось грандиозное открытие бургерной рэпера в ТЦ «Метрополис». Как всегда, на открытии Blackstarburger собралось очень много желающих отведать бесплатный бургер и насладиться небольшим концертом команды певца. На этот раз Тимур Юнусов появился на открытии не один – его сопровождала маленькая дочка Алиса.

Девочка не просто поддерживала отца, а помогала ему раздавать булки пришедшим людям, и активно завлекала потенциальных клиентов в их новое заведение.

Поклонники не оценили тактику бизнесмена. По их мнению, мало того, что Тимур «позорит» людей, раздавая им бесплатные бургеры, будто «нищебродам», так он еще и 5-летнюю девочку втянув в свои пиар-интриги. Возможно, он действительно учит свою преемницу управлять огромной империей отца, однако подписчики с осуждением отметили, что глядя на то, как маленькая девочка всовывает тарелку с блюдом в вытянутые «молящие о еде» руки нескольких тысяч поклонников складывается впечатление, что Тимати развлекает дочь общением с «голодными дикарями».

Также фанаты осудили пришедших на шоу людей, ведь по мнению многих пользователей Сети, часами отстаивая в огромной очереди ради несчастного бургера люди только унижают себя. «А на дворе 42-й», - именно так подписчики назвали очередной ролик Тимати с открытия, которым он, по мнению многих, высмеял своих поклонников.