На кой она ему нужна?: Баста отказался подписаться на Бузову даже после «слезных» уговоров

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Фанаты считают, что рэпер просто не хочет видеть в своей ленте многочисленные «тряски арбузов» от Ольги и не собирается следить за ней в социальной сети.

После прошедшего концерта в Архангельске Бузова встретилась с рэпером Бастой, с которым когда-то звезда записала совместный трек. Певица рассказала, что Василий расстроился из-за того, что не смог попасть на концерт, и поведала ему о том, что их совместная песня «разрывает зал».

«Королева Stories» снимала видеоролики, пытаясь привлечь к этому Басту. Тот, в свою очередь, всячески отмахивался от нее и пытался скрыться, дабы не попасть в объектив «вездесущей» Ольги. Внезапно Бузова вспомнила, что Василий когда-то обещал на нее подписаться и напомнила ему об этом. Рэпер отмахнулся от нее, сказав, что не будет подписываться, потому что «видит Ольгу вживую».

Певица не остановилась на этом. Она потребовала поклонников написать Басте хештег, чтобы тот непременно подписался на звезду. Бузова даже опубликовала пост с совместной фотографией с Василием, попросив поклонников выполнить ее просьбу. Пользователи сети решили, что Басте не нужен профиль Ольги, потому что она чрезмерно «засоряет» ленту бессмысленными Stories, которые серьезному рэперу не нужны.

«Слезные» уговоры поклонников и Бузовой не подействовали на Басту – он так и не подписался на нее. Непонятно, на кой ему может быть нужна певица, которая будет «засорять» ленту многочисленными бессмысленными «сторис».