Потянуло на неопытных?: Меладзе может испортить «любовнику» Брежневой карьеру

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«Интрижка» супруги с подопечным Константина может закончиться тем, что участник MBand останется на «улице».

Ранее певицу уже пытались обвинить в том, что на «наставляла рога» своему любимому мужу, но данная информация была всего лишь догадками и предположение фанатов, которые до сих пор не понимают, что происходит в семье.

Сейчас пользователи предполагают, что супруги и правда разорвали свои отношения, ведь теперь артистку подозревают в новом романе. Возможно, что новым молодым любовником Веры Брежневой мог стать Никита Киоссе – участник группы MBand, продюсером которой является сам Константин Меладзе. Видимо, потянуло на неопытных. Поклонники все чаще замечают посещение Веры на личной страничке исполнителя и не забыли про то, как она тепло поздравила его с днем рождения.

Можно предположить, что Константин Меладзе попытается избавиться и испортить карьеру молодого солиста группы, ведь уважающий себя продюсер не потерпит такого предательства от своей супруги и подопечного.

Еще несколько лет назад у продюсера и бывшего участника группы Владислава Рамма возникали серьезные проблемы. Тогда артист заявил, что собирается покинуть состав и начать сольную карьеру. Однако Меладзе «перекрыл доступ» молодому таланту. Продюсер еще тогда заявил, что никакие суды не помогут Владиславу стать известной звездой.

Сейчас возможно, что продюсер может обозлиться на своего подопечного и не только выгнать его из состава MBand но и в целом закрыть доступ на большую сцену. В данном случае, можно сказать, что и здесь Киоссе не помогут никакие судебные разбирательства и будет достаточно трудно добиться какой-либо правды через органы. Однако можно понадеяться на то, что знаменитая Брежнева не оставит в беде нового «возлюбленного» и поможет ему продолжить карьеру певца. Правда, Меладзе может и в этой ситуации повлиять так, что и Вера «слетит» с эстрады.

В сети уже не первый месяц ходят слухи о том, что Вера Брежнева и Константин Меладзе и вовсе развелись.

Артистка сама достаточно часто намекала своим подписчикам в социальной сети Instagram на то, что уже давно живет своей жизнью и пытается создать новую семью. Пользователи, следившие за семьей знаменитостей, неоднозначно замечали, что в профиле у Брежневой не наблюдается самого супруга. Также можно вспомнить и обратить внимание на то, что свой отпуск на мальдивских островах звезда провела в компании своей подруги. Однако, все это только предположения, сама звездная решила не комментировать свои отношения.