Помутнение рассудка? Малышева рекомендует худеть лёжа на кровати

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По словам Елены, «Достижение науки» способно помочь людям, страдающим ожирением.

Недавно телеведущая программ «Жить здорово!» и «Здоровье» на Первом канале опубликовала видео, где рекламирует матрас компании «Аскона». Видео снято в магазине рекламодателя. Она пригласила с собой людей, страдающих ожирением, говоря, что именно этот матрас поможет им с проблемой лишнего веса.

Мужчина и женщина, приглашённые на съёмки, лёжа на матрасе, демонстрируют его «умения». Проблема ожирения широко распространена по всему миру. Возможно, что Малышева рекомендует худеть лёжа на кровати, чтобы её реклама была интересна и актуальна для многих, тем более скоро летний сезон.

Напомним, что сейчас Елене 58 лет. Её телевизионная биография началась в 1992 году в городе Кемерово. Первый её опыт начался с программы «Рецепт» на канале «Кузбасс». За свою карьеру Малышева получила статус уважаемого врача, который всегда помогает народу. Кто знает, может из-за долгой работы в сфере телевидения у неё произошло помутнение рассудка, и она уже не отличает правду от лжи.

Недавно по сети разошёлся скандал о критике Стаса Садальского в сторону популярной телеведущей. Он назвал её «Коммерческим продуктом» , призывая закрыть программы, где она работает ведущей. По его словам, она негативно действует на людей.

Возможно, что из-за слов не менее авторитетного человека, люди решили перестать смотреть программы. Сокращение числа зрителей могло плохо сказаться на рейтингах и количеству заработной платы Елены, поэтому она решила воспользоваться своим уважаемым именем, за которое хорошо заплатят, для рекламы, привлекая людей купить продукцию.



