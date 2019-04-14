«Булки-базуки»: Бузова опозорилась на концерте перекачанной попой

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«Жир трясется, Ольга несется», - хейтеры не смогли сдержать своих эмоций, увидев новую «ботоксную» попу Ольги.

На последней сторис, которую Бузова выгрузила в свой Instagram, подписчики заметили некие изменения в её внешности. Попа Оли стала больше. Поклонники отметили, что Бузова всегда выглядит неотразимо и привлекательно, но сейчас она превзошла саму себя, хотя и заподозрили неладное. Они быстро сообразили, что Оля больше не «ровная». Фанаты посчитали, что Бузова опозорилась на концерте перекачанной попой. И быстро придумали ей прозвище - «Булки-базуки».

Всем давно известно, что Ольга Бузова является обладательницей довольно маленькой груди, но её никогда не интересовала перспектива сделать бюст более пышным. А вот по поводу ягодиц телеведущая решила тактично промолчать.

После развода с мужем, певица стала всё своё внимание уделять красоте и развитию. За недолгое время она изменила причёску, сделала массу косметологических операций, и самое главное, — построила блестящую карьеру. Несмотря на все это, певице этого оказалось мало. Неужели в список коррекции внешности вошла еще и пластика ягодиц?

Прямо на этот вопрос Ольга отвечать отказалась, решив проигнорировать замечание. Но, судя по внешним признакам, изменения с хирургическим вмешательством все-таки имеют место быть. По мнению фанатов, раз уж Бузова начала эксперименты со своей внешностью, то ее уже ничего не остановит, не побрезгует она и пластическими операциями.

Потому что это похоже на зависимость, чем больше виден результат, тем больше хочется продолжать эксперименты со своим телом. И кто знает, может, за попой последует и грудь.