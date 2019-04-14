«예고 크리드»: Крид может уйти из Black Star в корейскую k-pop группу BTS

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Тимати ещё не знает о возможном уходе Егора - Булаткин отправляется на фестиваль в Корею, где останется навсегда, если подпишет контракт с представителями группы, заявляют подписчики.

Скандал по поводу ухода Егора Крида из Black Star обсуждался повсеместно. Эта ситуация принесла обеим сторонам большой скачок «хайпа», пока Булаткин не сообщил, что, в конечном итоге, останется с Тимати.

Новым поводом для обсуждения стал предстоящий корейский фестиваль поп-музыкантов, на который также приглашен Егор Крид. Помимо Булаткина на концерте появятся представители разных стран жанра поп. Фанаты предположили, что Крид может уйти из Black Star в корейскую k-pop группу BTS. Парни подходят друг другу по жанру исполнения, думают поклонники, популярность Крида и группы может быть на руку обеим сторонам. Появление светленького и очередного «слащавого» парня в корейской группе обречено на успех, считают подписчики. «예고 크리드» - фанаты звезды уже перевели его имя на корейский язык и надеются на лучшее.

Пользователи сети уверены, что Крид может навсегда остаться в другой стране, если подпишет контракт с представителями группы. Такой ход пойдет только на руку Булаткину, ведь группа BTS популярна по всему миру и имеет очень широкую известность.

Еще одна российская певица недавно перешла на «азиатскую» сторону. Полина Гагарина участвует в шоу талантов в Китае, где на данный момент занимает лидирующую позицию, завоевав сердца публики даже в другой стране. Жители Китая полюбили Гагарину как свою, а певица, в свою очередь, с удовольствием выступает за рубежом для зрителей.

Фанаты заявляют, что возможный уход Крида из Black Star в корейскую группу станет для него отличным выбором пути в карьере и принесет небывалый успех.