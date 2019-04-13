«В трусах и с хриплым голосом!»: Зрители раскритиковали концерт Бузовой в Архангельске

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Поклонники снова не оценили вокальные данные и хореографию артистки.

Недавно популярная телеведущая и певица Ольга Бузова дала свой сольный концерт в городе Архангельск. По словам самой знаменитости, её шоу прошло отлично, а людей было «в два раза больше, чем в прошлом году». Однако сами поклонники не разделили с Бузовой её восторга от концерта. В комментариях в микроблоге артистки зрители раскритиковали концерт Ольги в Архангельске и заявили, что девушке стоит больше времени уделять вокалу или вовсе не заниматься пением.

«В трусах и с хриплым голосом!», - заявили интернет-пользователи, которые также «прошлись» по концертному костюму знаменитости. Видимо, пока не все фанаты Бузовой привыкли к её купальникам и боди на сцене. При этом стоит отметить, что другая часть поклонников хвалили концерт Бузовой и просили певицу не обращать внимания на хейтеров.