«Нелегко тебе придётся!»: Алсу прокомментировала уход своей дочери из «Голоса» - сеть

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Популярная певица оказалась солидарна со Светланой Лободой.

Недавно стало известно, что дочь известной российской певицы Алсу Микелла Абрамова покинула проект «Голос. дети» из-за решающего мнения артистки Светланы Лободы. Несмотря на идеальное владение английским языком девочка не смогла убедить Лободу в том, что достойна выступать в финале «Голоса». Недавно и сама певица Алсу прокомментировала уход своей дочери из «Голоса» и опубликовала в сети Instagram длинное сообщение.

«Кто смотрел наш вчерашний эфир? Я, честно говоря, даже не осилила пост, так как эмоции и переживания снова нахлынули. Микусик, ты продолжаешь нас удивлять и открывать в себе новые грани своих возможностей, а ведь тебе всего 10 лет! Только вперёд, доченька! Ты уже покорила тысячи сердец, моя маленькая, сильная, целеустремленная, трудолюбивая, талантливая девочка! Как правильно сказала Светлана, нелегко тебе придётся на выбранном тобой пути. Всегда найдутся те, кто будут сравнивать, говорить несправедливые вещи, исходя исключительно из их предвзятого мнения. Ты уже сегодня, понимаешь очень многое, как абсолютно взрослый человечек стараешься справиться с этим. Твой голос и уникальность сами докажут все за себя, и очень скоро меня будут называть «мамой Микеллы», в этом я не сомневаюсь! Я буду самой гордой мамой. Мы все верим в тебя и очень и очень любим», - заявила Алсу.