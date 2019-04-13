Весь в отца: Сергей Лазарев похвастался вокальным талантом своего 5-летнего сына

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Звездный отец невероятно гордится тем, что его сын Никита унаследовал от него музыкальный слух и голос.

36-летний российский певец Сергей Лазарев души не чает в своем единственном сыне Никите. И хотя знаменитый отец может часами рассказывать о характере ребенка, он до сих пор не проинформировал, кто же является матерью Никиты. По слухам в Интернете, ребёнка Лазареву могла родить суррогатная мать. Тем не менее от отца малыш унаследовал всё самое лучшее, а именно голос и слух. Недавно Сергей в Instagram похвастался вокальным талантом своего 5-летнего сына.

Мальчик исполнил песню из детского мультфильма «По следам бременских музыкантов», чем восхитил пользователей Сети. Многие фанаты отметили, что Никита пошел весь в отца и растет таким же музыкальным и талантливым мальчиком и, возможно, в будущем также сможет стать великим артистом.