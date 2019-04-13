«Забил» на Примадонну: Галкин променял шоу с Пугачёвой на отдых с дочерью - сеть

Сегодня, 19:34

По всей видимости, Максиму намного важнее провести время с ребенком, чем в очередной раз посмотреть на свою супругу по телевизору.

В преддверии 70-летия Аллы Пугачевой по многим российским телеканал идут документальные программы и шоу о Примадонне. Ее друзья и знакомые рассказывают истории из жизни, делятся важными фактами и поздравляют певицу с наступающим днем рождения. Сегодня, 13 апреля, практически весь день телепрограмма заполнена подобными передачами, правда самого близкого человека Аллы, Максима Пугачева, это мало волнует.

Вместе с дочерью Лизой Галкиной он вышел во двор своего особняка, чтобы поиграть с летающим игрушечным самолетом. Девочка веселилась, как могла, ведь отец-комик всеми силами пытался порадовать своего ребенка.

Видимо, Галкин променял шоу с Пугачёвой на отдых с дочерью и таким способом расставил приоритеты в семье. Не исключено, что он полностью «забил» на Примадонну и решил посвятить себя детям, ведь практически все посты в социальных сетях так или иначе связаны с Гарри или с Лизой. Подписчики не могут нарадоваться и постоянно умиляются такими взаимоотношениями Максима с детьми.