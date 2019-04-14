Конец войны за ребёнка? Шепелев мог передать 6-летнего сына сестре Жанны Фриске

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Поклонники заметили детские игрушки в доме Натальи Фриске и посчитали, что отец разрешил Платону видеться с дедушкой, бабушкой и тётей.

СМИ давно говорят о том, что Дмитрий Шепелев против общения маленького сына Платона с семьи покойной Жанны Фриске. Эти запреты начались сразу после смерти певицы и никто из родственников не может повлиять на Дмитрия, чтобы он пошел навстречу и разрешил видеться с мальчиком.

Однако недавно поклонники начали предполагать, что телеведущему могла надоесть роль примерного отца и он мог переать 6-летнего сына сестре Жанны. Такое предположение у пользователей сети возникло из-за игрушечной машинки, которая мелькнула в stories Instagram у Натальи Фриске, у которой своих детей нет. Неужели Шепелев положил конец войны за ребёнка?

Поклонники надеются, что Дмитрий и семья Жанны достигли соглашения и не будут травмировать психику Платона. Однако, машинка могла быть просто подарком племяннику, которого Наталья уже долгое время не видела, но не забывает и продолжает упоминать в социальных сетях.