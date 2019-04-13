«Работаю в Единой России»: Внучка Кобзона идет по стопам деда и «рвется» к власти – сеть

Сегодня, 20:00

Аните всего 18 лет, а она уже готова «получать мандат», если верить ее же словам.

В прошлом году ушел из жизни легендарный российский певец Иосиф Кобзон. После смерти у артиста осталась вдова, но всего он был женат три раза, и стал отцом двоих детей. Зато внуков у певца родилось семь, среди которых пять девочек и только два мальчика. Среди родственников великого певца есть и девушка по имени Анита Кобзон, родившаяся в 2001 году. Сегодня внучка Кобзона выложила в Сеть фото из Госдумы и намекнула, что идет по стопам знаменитого деда и тоже «рвется» к власти.

Когда в комментариях Аниту спросили, как ее «занесло» туда, то Кобзон ответила: «Всё, работаю в Единой России». Но, видимо, знакомый Аниты быстро понял шутку девушку, и пошутил в ответ о том, что на самом деле он едет от «Единой России», а она шпион. К слову, о том, почему Кобзон оказалась в Государственной Думе можно понять по тому, посту, который опубликовал товарищ Аниты, то самый который «едет от Единой России».

Дело в том, что и Кобзон, и ее друг учатся в МГУ на юридическом факультете. Видимо, студентов всего курса приглашали для ознакомления с главным законодательным органом России, и так внучка певца и оказалась в Госдуме. Однако фанатам все равно показалось очевидным, что внучка Кобзона может планировать идти по стопам своего деда. Якобы, Анита с большой вероятностью может оказаться в политике, так как сам Иосиф Кобзон был близок к политической жизни России. Внучка же столь значимой персоны имеет все шансы на успешную карьеру и даже место в Госдуме России.