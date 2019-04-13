Королева льда покорила сердце? Киркоров трогательно поздравил Навку с днём рождения

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Поклонники посчитали, что отвергнутый Примадонной Филипп Бедросович нашел себе новый объект для обожания.

В своем Instagram Филипп Киркоров весьма трогательно поздравил с днем рождения Татьяну Навку, назвав ее непревзойденной королевой льда. Поклонники уже обратили внимание на то, что Филипп не единожды высказывал комплименты в ее адрес и относится к фигуристке с большим обожанием, как в недавнем времени восхищался Аллой Пугачевой.

Филипп не единожды рассказывал о том, что даже после болезненного разрыва отношений с Примадонной, они остаются родными и близкими, и он даже считает ее мнение очень важным и всегда прислушивается к нему, несмотря на то, что она Пугачева отвергла. Фолловеры отмечают, что такое поведение и публичное выражение своих чувств не свойственно Киркорову, и предполагают, что Татьяна покорила его сердце и он готов составить конкуренцию Дмитрию Пескову.