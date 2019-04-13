«Отфотошопил» лысину и дочь: Джиган опозорился из-за ретуши фото – сеть

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«Лысина аж сверкает», - поражаются комментаторы под новым фото репера.

Репер Денис Устименко-Вайнштейн, выступающий под псевдонимом Джиган, к своим 33 годам успел обзавестись женой, которая родила ему троих красавиц-дочерей. Интересно, что он с 2007 до 2013 года был членом музыкального лейбла Тимати Black Star Inc., однако и после ухода от продюсера смог построить вполне успешную сольную карьеру. Тем не менее, ходят слухи о его предполагаемой неверности жене Оксане Самойловой, но именно ее, а не случайную модель, музыкант снял в своем новом клипе, что косвенно подтверждает его любовь к супруге. Однако, как считают поклонники, в погоне за идеальной картинкой семьи артист недавно сильно опозорился, и в данном случае речь идет об излишней ретуши фото с дочерью.

На новом снимке знаменитая лысина репера «аж сверкает», пишут в комментариях под снимком. Сеть критически относится к тем, кто так сильно изменяет снимки в фоторедакторах, из-за чего нередко кожа обычных людей начинает казаться какой-то нереалистичной и «пластиковой». Фанаты Джигана думают, что он «отфотошопил» не только свою лысину, но и дочь.

К слову, за рубежом не так давно разгорелся скандал из-за похожего случая: Ким Кардашьян уличили в «фотошопе» своих детей. В частности, пользователи соцсетей заметили, что звезда якобы умышлено изменила тон их кожи и увеличила детскую «пятую точку».