«Забыл, как мучилась Жанна»: Шепелев высмеял прогулку людей, которые не могут бегать – сеть

Сегодня, 19:00

Тяжелобольная Фриске страдала от невозможности заниматься спортом, а теперь ее муж насмехается над «ходунами» и их занятиями спортом.

Сегодня ведущий «На самом деле» Дмитрий Шепелев поделился видео того, как он гуляет по стадиону «Лужники». «Тут вообще одни, два, три человека бегают, и больше никого. А все остальные ждут, наверно, когда тепло станет, тогда уже красиво выбегут, а сейчас самые ответственные и еще…» - говорил ведущий на камеру, и в конце с явной насмешкой кивал в сторону людей, занимающихся спортивной ходьбой.

В других видео Шепелева, которые тот выложил в Сеть, он называл таких людей «ходунами», и прикреплял эмоджи, символизирующий стыд за чужое поведение (Facepalm – по-русски «рукалицо»).

Фанаты ведущего решили, что тот высмеял прогулку людей, которые не могут бегать, и осудили его за это. Поклонники считают, что Шепелев «забыл, как мучилась Жанна», что ей было больно, но она продолжала, заниматься спортом по мере своих возможностей. И действительно, в 2015 году из-за болезни Жанна Фриске не могла отдаваться спорту в полной мере, как бы ни хотела. Певица должна была много времени проводить на свежем воздухе, гулять точно так же, как это делают те люди, которые почему-то заслужили от Шепелева не похвалы за старания, а только издевательскую насмешку. Не ясно, почему знаменитый ведущий мог так ожесточиться, почему перестал пытаться сопереживать людям, ведь если они не бегают, как атлеты, это может означать то, что они просто не могут это делать по каким-то своим причинам.

Жизнь Дмитрия Шепелева, его посты в социальных сетях и редкие высказывания для журналистов всегда привлекают внимание фанатов Жанны Фриске. Многочисленные скандалы и слухи вокруг умершей певицы до сих пор окружают ведущего. Все поступки и слова Шепелева многие пропускают через так называемую призму Жанны Фриске. Высказывания Дмитрия сразу же проэцируются на умершую певицу, поэтом он нередко получает критику в свой адрес.