Всё дозволено? Бузова дала женатому директору Арчеру ключи от своего номера

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Арам Арчер вместе с Ольгой опять спровоцировали слухи о любовных отношениях.

Бузову уже несколько раз подписчики женили на ее директоре Араме Арчере. И на то есть веские причины. Несмотря на то, что у него есть жена и ребенок, директор слишком близко общается с звездой. Мало того, что они вдвоем ездят на гастроли, постоянно ставят смайлики-сердечки в сети, так еще и позволяют друг другу проявлять симпатию на людях. На этот раз Арчер полетел с Бузовой в Архангельск, где певица выступит со своим концертом. Самолет прилетел в холодный город ночью, и телезвезда сразу пошла спать. Каково было удивление фанатов, когда Ольга с утра выставила новую «сторис». Женатый директор оказался на пороге спальни только что проснувшейся звезды.

Судя по всему, Бузова дала Арчеру ключи от своего номера, ведь она еще лежала в постели, когда директор зашел. Неужели все дозволено, и теперь Арам совсем перестал шифроваться перед своей супругой? Не исключено, что между ними всего лишь теплые дружеские отношения, но поверить в это многим фолловерам пока трудно.