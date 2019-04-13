«Дом-2» убил мечту! Дарья Пынзарь призналась, что хотела стать стюардессой

Сегодня, 16:07

Экс-участница телестройки так и не смогла полноценно осуществить своё детское желание.

Имея прекрасного мужа и двух детей телеведущая Дарья Пынзарь призналась подписчикам, что не совсем довольна своей сложившейся судьбой. как оказалось, участие в телешоу «Дом-2» убило ее мечту. Модель, телеведущая и блогер в своем Instagram опубликовала пост, в котором призналась, что хотела стать стюардессой, когда была маленьким ребенком. Второй мечтой было стать актрисой. Как утверждает Дарья, все ее мечты сбылись, но лишь частично.

Напомним, что не так давно ведущая «Дома-2» Ольга Орлова поделилась с поклонниками информацией, что проект готовится к закрытию, но тут же успокоила фанатов - готовится перезапуск шоу.