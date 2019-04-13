«Маразм и деменция накрыли!»: Миро прокомментировала пристрастие Пугачёвой к слабительному - сеть

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По словам журналистки, Примадонна перешла всякую грань приличия.

Совсем недавно Алла Пугачева позвала СМИ на свою репетицию приближающего концерта в честь 70-летия. Судя по подготовке, мероприятие будет самым масштабным за всю творческую карьеру певицы. Между тем, никто не ожидал таких откровений от Примадонны во время репетиции. Ее голос звучал очень мощно, но никто даже не предполагал в чем дело. Пугачева ответила просто, не задумываясь: «Я вечера выпила слабительное. Вот и голос зазвучал».

Многих фанатов возмутила эта неприличная подробность. Не менее бурно на нее отреагировала скандальная журналистка Лена Миро, которая в привычной, жесткой форме прокомментировала пристрастие Пугачёвой к слабительному. По ее словам, сотни людей потратили огромные деньги на концерт, и им будет весьма неприятно смотреть Алле в глаза и понимать, чем она занималась пару минут назад.

«Маразм и деменция накрыли», – Миро написала очередную разгромную статью в своем микроблоге. Кроме того, она обвинила Пугачеву в чрезмерном курении, из-за которого она стала «фанерщицей». Миро пишет, что «бабушка» Пугачева уже не осознает значение своих слов и, как великая артистка, просто позорится перед миллионами людей.