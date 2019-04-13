Обида на всю жизнь - Пугачёва могла обозлиться на Киркорова из-за выкидыша

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Примадонна потеряла ребенка в возрасте 49 лет. Тогда певица была замужем за Филиппом Киркоровым.

Пользователи сети неоднократно замечали, что Алла Пугачёва позволяет себе насмехаться над бывшим мужем. Практически каждая совместная с Киркоровым передача не обходится без язвительного слова Примадонны в адрес Филиппа, отмечают сетевые эксперты. Один из самых ярких примеров – январский выпуск программы «Сегодня вечером», в котором приняли участие и Пугачёва, и Киркоров. Во время просмотра одной из раритетных видеозаписей Галкин спросил у жены, что могло довести ее в тот момент до слез. Пугёчева, не раздумывая, указала на Киркорова, который тогда был ее супругом.

Не исключено, что злость Примадонны, которую она выливает на экс-мужа, связана с давним неприятным событием в ее жизни и жизни Филиппа. Известно, что еще в возрасте 49 лет после лечения артистке удалось забеременеть от Киркорова, однако певица потеряла ребенка. На тот момент Филиппу было всего лишь 27 лет. Как ранее отмечал сам артист, в силу своего возраста он не понимал, настолько это было важным для Аллы. Можно предположить, что именно равнодушность исполнителя стала главной причиной, по которой артисты расстались. Вероятно, Пугачева могла обозлиться на экс-супруга именно из-за выкидыша.

Обида на Киркорова, похоже, осталась у примадонны на всю жизнь. Артистка могла до сих пор не простить Филиппу его юношеской легкомысленности, поэтому и унижает его на глазах публики. Однако это лишь предположения, так как доказательств данной версии нет.