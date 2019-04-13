«Из шубы в трусы» - Бородина пожаловалась на погоду

Сегодня, 18:32

Обычные весенние перепады температуры ведущей «Дома-2» чувствуются очень остро.

Сегодня ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина на себе ощутила изменчивую весеннюю погоду. «Погода прям... Из шубы в трусы, и обратно», - пожаловалась знаменитость у себя в Instagram Stories.

К слову, в Москве, где живет и работает Бородина, действительно разница между утренней и дневной температурой воздуха достигает порядка – 5 градусов по шкале Цельсия. Многие заметили, что перепады весьма ощутимы.

Впрочем, даже в этом случае перепад температуры не должен быть критическим. Да и почему Бородина ощущает похолодание, если по большей части в столице и на ее окраинах передвигается на собственном автомобиле? Кто знает, может все дело не столько в погоде, сколько в самой ведущей и состоянии ее организма. Приливы сильного жара или внезапная чувствительность к холоду может появиться по многим причинам, среди которых ранний климакс, но кроме того нарушения терморегуляции тела нередко возникают у слишком худых людей любого пола и возраста – их, буквально говоря, не греет жир. Конечно, многие фанаты попросту посмеялись над шуткой Бородиной, но и нашлись те, кому такие жалобы показались очень странными.