«Живая открытка» — Лобода посвятила Пугачёвой выступление своей команды на «Голосе»

Сегодня, 10:00

Песню Аллы Борисовны «Женщина, которая поёт», проникновенно исполнили Софья Филиппова, Элен Бадалян и Нино Чеснер.

До 70-летнего юбилея Аллы Пугачёвой осталось два дня. Однако уже сейчас Примадонна начинает получать подарки. Так как Алла Борисовна человек творческий, многие ее коллеги делают ей невещественные презенты. К примеру, Светлана Лобода посвятила Пугачёвой выступление своей команды на «Голосе», где три ее подопечных: Софья Филиппова, Элен Бадалян и Нино Чеснер исполнили песню Аллы Борисовны «Женщина, которая поёт». Видео выступления наставница «Голоса» опубликовала у себя в Instagram, подписав его «Дай счастья мне, той женщине, которая поёт».

Подписчики Светланы Лободы, которых, к слову, насчитывается порядка 5 миллионов, остались в восторге от исполнения культовой композиции представительницами молодого поколения, и буквально «завалили» комментарии хвалебными отзывами. Кто-то даже отметил, что это выступление – «живая открытка» на день рождения Аллы Борисовны.

Композиция «Женщина, которая поёт» была написана для Аллы Пугачёвой на стихи балкарского поэта Кайсына Кулиева и переведена Наумом Гребневым. В качестве композитора выступила сама Алла Борисовна в соавторстве с Леонидом Гариным. Премьера песни состоялась 1976 году.