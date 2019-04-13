Это гормональное? Прыщи на лице Бузовой подогрели слухи о беременности артистки

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Поклонники считают, что покраснения на лице в начале беременности вполне распространённое явление.

Ольга Бузова выложила в своем Instagram снимок, где она без макияжа. Внимательные поклонники тут же обратили внимание на неидеальную кожу лица и предположили, что это гормональное и прыщи на лице артистки только ещё больше подогрели слухи о её возможной беременности. Стоит отметить, что даже опытные медики считают - в начале беременности происходит существенная перестройка организма и гормональные изменения, из-за которых меняется работа сальных желез, приводят к воспалению тканей. Также на появление прыщей могут влиять неврологические проблемы. В период беременности женский организм особенно уязвим, а образ жизни и плотный график Ольги не позволяет ей достаточно отдыхать, что влечет за собой проблемы со здоровьем.

Фанаты советуют Ольге задуматься о своём здоровьем и больше проводить времени на свежем воздухе, ведь если Бузова на самом деле в положении, то ей важно помнить, что именно в первые недели беременности происходит формирование основных органов малыша.