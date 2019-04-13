«Жрет и орет, беги от нее» - Оганесяна из «Дом-2» призывают бросить жену ради творчества

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Александра Черно и Иосиф Оганесян в очередной находятся на грани развода из-за творческих амбиций молодого человека.

Звезда «Дома-2» Александра Черно и Иосиф Оганесян сыграли свадьбу в декабре прошлого года и, как позже признавалась Саша, идеальной их семейная жизнь была только две недели после свадьбы. После этого «медового» периода все добрачные проблемы обострились с новой силой, что привело к серьезному конфликту между молодыми супругами. Масла в огонь подлили и ведущие проекта, которые усомнились в том, что 28 - летний Оганесян за периметром сможет нормально работать и обеспечивать семью. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию, они дали молодому человеку шанс найти работу, не покидая проект.

К сожалению, эксперимент с треском провалился: Иосиф меньше недели проработал официантом и уволился, решив медленно, но верно и пока бесплатно, реализовывать себя в своей стихии – актерстве и танцах. Однако Сашу Черно мечты мужа о сцене не устраивают, и она считает, что все-это может присутствовать в его жизни только как хобби, а основная профессия должна быть серьезной, и приносить хороший стабильный доход. Устав доносить до мужа эту истину, в отчаянии Черно даже поехала подавать на развод, однако позже передумала и решила дать своему 4 - месячному браку еще один шанс.

В Сети активно обсуждают противостояние практичной Черно и творческого Оганесяна, и неравнодушные к этой теме пользователи активно делятся своим мнением в комментариях. Многие призывают Оганесяна из «Дом-2» бросить жену ради творчества, так как она «жрет и орет», и вообще «беги от нее, Иосиф». А кто-то все-таки уверен, что ребятам удастся договориться, вернуть мир в семью, начать смотреть в одном направлении и потихоньку реализовывать свои мечты.

К слову, молодая семья Оганесян мечтает о ребенке, ради чего 25 - летняя Саша Черно активно начала худеть и следить за своим здоровьем.