«Отключили фотошоп»: Топурия и Серябкина ужаснули фанатов «реальной» внешностью

Сегодня, 12:14

Поклонники получили шанс оценить внешние данные певиц без прикрас и остались не слишком довольны увиденным.

В Сети неожиданно всплыло общее фото двух популярных певиц – Кети Топурии и Ольги Серябкиной. В своих аккаунтах в соцсетях знаменитости обычно предстают только в самых выгодных для них образах и ракурсах, а на снимке, обнародованном в закрытом сообществе, видны явные внешние недостатки артисток. Фанаты просто не ожидали увидеть несовершенства кумиров, потому Топурия и Серябкина ужаснули своей «реальной» внешностью.

«У девок отключили фотошоп», - иронизируют пользователи соцсетей, обсуждая совместный снимок артисток. Но, глядя на фото, многие объективно заметили, что на этом фото Серябкиной и Топурии не так уж много отличий от тех кадров, которые они публикуют в своих аккаунтах. Следовательно, считают фанаты, обе артистки не сильно злоупотребляют ретушью. Да, на лице Топурии вдруг появился странный синяк под глазом, а ноги Серябкиной кажутся короткими и немного полными, но ситуация не кажется критической.