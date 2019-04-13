«В глазах нет радости» - фанаты осудили Киркорова за «несчастных» детей

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Закомплексованные и грустные наследники артиста вызвали жалость у поклонников.

Филипп Киркоров довольно редко публикует на своей странице кадры с детьми Аллой-Викторией и Мартином, что зачастую очень тревожит его фанатов. По мнению пользователей сети, артист увлечен своей карьерой, поэтому наследники для него всегда остаются на втором месте. Фолловеры давно заметили, что Алла-Виктория и Мартин, в отличие от жизнерадостных Лизы и Гарри, на большинстве снимков выглядят неуверенными в себе и зажатыми.

Свежая подборка семейных кадров в аккаунте короля российской эстрады не изменила мнения интернет-экспертов. Вчера Киркоров решил провести время в компании своих детей – артист посетил с наследниками Мариинский театр в Санкт-Петербурге. Подписчики отметили, что Киркоров – заботливый и любящий отец, который ни в чем не отказывает своим наследникам. Однако большинство все-таки осудили исполнителя за якобы «несчастных» детей.

Фолловеры считают, что Филипп Бедросович отдан лишь сцене, а Мартину и Алле-Виктории он практически не уделяет внимания. Из-за отсутствия родительской заботы и любви наследники певца растут несчастными и закомплексованными детьми, отмечают пользователи.

«Дети такие несчастные… В глазах нет радости», - пишут в комментариях фанаты, удивленные грустью Аллы-Виктории и Мартина на всех фото. Некоторые отметили, что детям не хватает материнской любви. Поклонники призвали Киркорова больше проводить время с наследниками наедине, а не запугивать их журналистами.