«Нет чёлки - не топ девчонка» — Тимати и Решетова могут заняться производством париков

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Фанаты высмеяли звёздную пару за внедрение нового стиля в общество.

Не так давно девушка известного рэпера Тимати Анастасия Решетова сменила стиль, как уже у модели появились «последователи». И хотя Анастасия сделала себя накладную прямую чёлку, однако, волна негатива со стороны фанатов не заставила себя ждать. Судя по всему, с поддержкой решил выступить возлюбленный Решетовой. Тимати сделал снимок, где позирует с накладной чёлкой Анастасии. Полученное фото в своем Instagram показала его возлюбленная.

Примечательно, что фото вызвало особый резонанс в обществе. Фанаты даже предположили, что Тимати и Решетова могут заняться производством париков. Подписчики вспомнили момент, когда после выхода известной песни рэперов Black Star «Борода» мужчины поголовно отрастили атрибут мужества. Фанаты предположили, что под лозунгом «Нет чёлки - не топ девчонка» Юнусов внедрит новый стиль в общество. Как известно, в последнее время Black Star активно заполняет рынок своими продуктами: от одежды до бытовых товаров. Неудивительно, что уже в ближайшее время Тимати освоит индустрию красоты, «подвинув» бывшую жену Алёну Шишкову.