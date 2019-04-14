Барановская могла бросить Максима Галкина из-за опасения побоев

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Юлия не раз сообщала, что ей тяжело даются новые отношения с мужчинами после того, как Аршавин избил ее.

Известно, что телеведущую Юлию Барановскую и комика Максима Галкина подозревали в интрижки или влюбленности в прошлом году. И не спроста, они вместе проводили много времени, появлялись вдвоем на встречах и концертах. Также сообщалось, что это мог быть своего рода пиар-ход от Галкина для Барановской, который буквально за несколько месяцев увеличил популярность Юлии до максимума. Обвинения в романе Галкина даже не удивили Пугачеву, она прокомментировала ситуацию и сказала, что это все только слухи. Видимо, пожилая жена Максима не хотела провоцировать новые скандалы, а также боится остаться одна на старости.

Но возможно, Галкин и Барановская не сошлись совсем по иной причине. Ведь они оба молоды, любят детей, да и к тому же сама Барановская давно в разводе. Помешать отношениям могли личные страхи Барановской по этому поводу. Дело в том, что телеведущая не раз признавалась, что ей тяжело доверять мужчинам после случая с бывшим мужем футболистом Андреем Аршавиным, который во время очередной ссоры избил Юлию.

И в данном случае, этот факт мог существенно повлиять на принятие решения Юлией, а именно она просто опасается новых отношений с мужчинами из-за опасения новых побоев. Известно, что Юлия приводила и другие примеры ужасного отношения к себе со стороны бывшего мужа. Однажды он просто взял и изнасиловал ее в автомобиле. Аршавин очень часто приходил домой пьяным и рассказывал о других женщинах, которые были в его жизни. Барановская сообщает, что могла бы посадить футболиста в тюрьму, но она не стала губить его карьеру.