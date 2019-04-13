«Совсем забыла старика»: Дочь Шнурова могла «наплевать» на отца в день его юбилея, оставив наедине с собой

Сегодня, 09:09

Фанаты считают, что именно семейная ссора послужила причиной для прекращения общения между Сергеем и Серафимой.

Сегодня свой день рождения отмечает один из самых популярных музыкальных артистов России — лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Вот уже долгие годы Сергей занимается музыкой, а несколько лет назад его творчество буквально обрело второе дыхание, а количество поклонников коллектива значительно возросло.

Однако все идет не так уж гладко, как хотелось бы. Знаменитого певца в день юбилея не поздравила родная дочь. Естественно фанаты обратили на это внимание и стали задавать наводящие вопросы опечаленному отцу. «Совсем забыла старика?», «Что это вас ваша Серафима не поздравляет?», «Что-то дочку давненько не видно...», «А где поздравление от дочери? Неужели поругались?» - обеспокоились фанаты. Они решили, что дочь Шнурова могла «наплевать» на отца в день его юбилея, оставив наедине с собой.

Звездный отец проигнорировал вопросы подписчиков, что совсем на него не похоже. Вероятно у Серафимы полно дел, она человек занятой, а поздравление он получит чуть позже. Возможно в звездной семье произошел разлад, а Сергей очень переживает по этому поводу, не вынося все наружу. И не мудрено, ведь это совсем не вписывается в его стиль скандального хулигана российской эстрады.

Стоит напомнить, что Серафима родилась в 1993 году в браке Сергея Шнурова с Марией Исмагиловой. Девушка учится на филологическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета, увлекается графическим дизайном и архитектурой, сочиняет стихи.