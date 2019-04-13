«Выкуси, Собчак!»: Виторгана заметили в компании новой возлюбленной

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Очевидцы сообщили о встрече Максима с красивой девушкой, с которой он отправился в уединение к ней домой на набережной Москвы.

Известно, что актер Максим Виторган и Ксении Собчак находятся на грани развода, однако официального бракоразводного процесса не было и неясно, как они будут делить имущество и маленького ребенка. Информация касательно их развода ходит в сети с конца прошлого года, с тех пор как Собчак заметили в компании Константина Богомолова, с которым у нее были интрижки, судя по новостям. Виторган не носит обручальное кольцо, на светских вечеринках они появляется порознь, будто не знают друг друга. Все эти факты свидетельствуют о серьезном семейном кризисе.

Сам Виторган говорит о себе, что он пессимист и многое в жизни может его расстроить. Но не в этот раз, актера заметили подписчики канала «Только никому» в Telegram в компании прекрасной блондинки с большим чемоданом. Их увидели на Краснопресненской набережной, Максим просто сиял от счастья, смеялся и улыбался. Инсайдеры не смогли установить личность новой избранницы, однако с точностью указали адрес, куда направились Максим с незнакомкой.

Теперь можно не переживать за душевное состояние Виторгана, он уже не одинок, а напротив счастлив в компании новой возлюбленной блондинки. В сети его поклонники высказали радость за актера и что Собчак теперь может «выкусить». У нее, конечно, полно своих забот таких, как пиар на возможном обмане известной балерины или рекламные курсы у немецкого автомобильного бренда, но в любом случае этот факт очень ее заденет.