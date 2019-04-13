«Детям нужна мама»: Деньги с юбилейного концерта Пугачёвой могут уйти на пересадку сердца певицы

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Эксперты уверены: Алле проведут операцию уже через две недели после мероприятия, примадонна отправится за границу для обследования и дальнейшей трансплантации.

Юбилейный концерт Пугачевой, который пройдет в Государственном Кремлевском дворце, обещает быть очень зрелищным. На него приглашены самые звездные гости, а программа представлена с элементами премьер и новых, сенсационных выступлений. Не удивительно, что билеты стоимостью от 100 тыс. рублей были раскуплены всего за несколько дней.

Многие поклонники певицы в последнее время насторожились по поводу здоровья кумира. Особенно после слухов об очередной прошедшей операции на сердце. Фанаты решили, что деньги, врученные с концерта Пугачевой, могут уйти на пересадку сердца знаменитости. Трансплантация сердца – необходимая операция для Аллы, считают подписчики. Сердце певцы вряд ли выдержит очередную операцию, ведь у нее плохая наследственность и возраст уже пожилой, считают фанаты.

Об этом свидетельствуют многочисленные факты о здоровье примадонны. Общественности известно только о трех официальных операциях Пугачевой на сердце, но неизвестно, сколько и могло быть на самом деле. Врачи уже давным-давно запретили Алле Борисовне нервничать и перенапрягаться. Официального заявления о болезнях примадонны еще никто не давал.

Эксперты уверены, что вырученные с концерта деньги пойдут на операцию по трансплантации сердца звезды, ведь детям нужна мама. Стоит также отметить наследственность звезды – оба ее родителя, еще не дожив до нынешнего возраста Аллы, умерли в результате сердечных заболеваний.

Пользователи сети уверены, что через две недели после концерта, примадонне сделают операцию, а сразу после концерта она улетит за границу. Вероятнее всего, две недели потребуются на обследования и сдачу анализов. Время на подготовку операции назначено на дни, сразу после юбилейного концерта, уверены пользователи сети.