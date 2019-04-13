Кто отец? Лера Кудрявцева может быть беременна от Сергея Лазарева

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Возможный конфликт с мужем мог произойти из-за предательства брака, такой вывод можно сделать исходя из поведения пары.

Недавно по сети разошлась новость о возможной беременности телеведущей. Такие догадки возникли из-за недавно опубликованной фотографии Леры с отдыха в Лондоне, где она стоит возле красной телефонной будки. Многие обратили внимание, что у Кудрявцевой видно округлившийся живот.

Если новость о беременности телеведущей правдива, то создаётся ещё один повод для обсуждений — кто отец? Исходя из личной жизни Валерии, можно заметить, что после рождения второго ребенка в прошлом году, отношения с мужем стали не такими трепетными как прежде.

Сейчас можно заметить, что Лера и её нынешний супруг хоккеист Игорь Макаров не так часто выкладывают совместные фотографии. Например, последняя фотография жены у Игоря в instagram была опубликована 8 марта, причём она стоит там одна.

Можно ссылаться на то, что супруги часто в разъездах. Он на соревнованиях, она на различных мероприятиях и телевизионных проектах. Но напомним, что второй брак Валерии с предпринимателем Матвеем Морозовым был достаточно скоротечен, а причины развода девушка скрывала, говоря, что муж находится в командировках. Как стало известнее позже, он был осуждён за мошенничество.

Возможную связь Леры и Сергея Лазарева можно объяснить тем, что у них могли остаться чувства к друг другу. Напомним, что с 2008 по 2012 года пара состояла в отношениях, но они разошлись, не объясняя причину расставания. Ходили слухи, что Кудрявцева готовилась стать мамой, но из-за потери плода пара решила разбежаться.

Возможные измены телеведущей можно объяснить тем, что муж стал мало выделять внимания для супруги, но разводиться пара не хочет из-за общего ребёнка — дочери. Кто знает, возможно сам Игорь изменяет жене во время посиделок в банях после закрытия очередного хоккейного сезона.

Сложив все факты можно предположить, что Лера Кудрявцева может быть беременна от Сергея Лазарева из-за оставшихся чувств к друг другу, также они часто работают вместе ведущими мероприятий. Тем более, если в прошлый раз их возможному ребёнку было не суждено родиться, то сейчас возможно всё.



